Homem cai de viaduto na rodovia Marechal Rondon em Bauru

Um homem de 34 anos caiu do viaduto situado no quilômetro 343 da rodovia Marechal Rondon, em Bauru, na altura do Jardim Pagani, por volta das 12h30 desta terça-feira (1). Policiais militares estiveram no local, assim com uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o conduziu em estado grave ao Pronto-Socorro Central (PSC).

O homem fraturou a bacia com o impacto da queda, além de outros ferimentos. Curiosos acompanharam o resgate e o trânsito, que ficou lento no trecho no momento do acidente, já foi normalizado.

Conforme a reportagem apurou, a vítima chegou ao local de moto, sendo que o veículo ficou sobre o elevado. O JCNET acompanha o caso.