Jovem de 22 anos que sofreu acidente morre no hospital; VÍDEO

Aos 22 anos, Delder Teixeira de Souza morreu no Hospital de Base (HB) de Bauru, nesta segunda-feira (30), quatro dias após o acidente de moto que sofreu na avenida Brasil, no Núcleo Michel Neme, em Pederneiras (a 26 quilômetros de Bauru). O acidente aconteceu por volta das 12h30 da última quinta-feira (26).

De acordo com o registro policial, motociclista conduzia uma Honda CG 160 Fan quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, se envolveu em um acidente com uma Saveiro, guiada por uma jovem, de 21 anos. Ela foi submetida pela Polícia Militar ao teste do etilômetro (bafômetro), que não apontou consumo de álcool. Delder foi socorrido por uma ambulância até o pronto-socorro do município e, na sexta-feira (27), transferido para o HB de Bauru.

Imagens de uma câmera de segurança mostram que Delder seguia pela via e, em seguida, perde o controle da direção da moto, subindo no canteiro central e caindo na pista contrária.