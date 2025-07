Banda católica Rosa de Saron fará show no aniversário de Bauru

Neste ano, segundo a reportagem apurou, as comemorações começam na noite de quinta-feira, dia 31 de julho, e seguem nos dias 1 (sexta) e 2 de agosto (sábado). As datas, inclusive, já foram adotadas pelas entidades que começaram a vender o tradicional 'Lanche Bauru'.

Também no Diário Oficial deste sábado (28), foi publicado o aviso de inexigibilidade de licitação. Agora resta a assinatura do contrato com a banda, que receberá R$ 110.000,00 pelo show a ser realizado no Recinto Mello Moraes.

O primeiro show da festa de aniversário de Bauru está praticamente definido: será a banda católica Rosa de Saron. O grupo campineiro de rock cristão já veicula, em seu site oficial, a apresentação na cidade no dia 1 de agosto, quando o município chegará a 129 anos.

Além do grupo que apresenta músicas com temática religiosa, mas com elementos de pop rock e letras que falam de fé, amor, esperança e questões existenciais, a expectativa é que a prefeitura divulgue em breve o show principal e outros dois shows maiores, ainda em negociação.

Nos bastidores há quem acredite que, a um mês da festa, o tempo é escasso para contratar um artista de renome, capaz de atrair grande público à comemoração. Porém, de acordo com a apuração do JCNET, para o Executivo o tempo é suficiente.

No ano passado, no início de maio, o site divulgou em primeira mão que a cantora Simone Mendes faria o principal show no aniversário de Bauru. Agora, nem mesmo nos bastidores são cogitadas possibilidades de artistas e bandas, como ocorria em anos anteriores.