Plano de saúde vence hoje; governo diz que nada muda

O caso caiu nas mãos da procuradora Marisa Botter Gebara, que concordou com as alegações em parecer que data de 17 de junho. A notificação pela intenção de revogar a licitação foi publicada dois dias depois (19).

O parecer da procuradora aponta uma série de problemas que, segundo ela, restringiam a concorrência em torno do edital que prevê despesas anuais na ordem de R$ 48 milhões. Evidência disso, sustentou a procuradora, reside no fato de que apenas três empresas participaram da licitação, duas das quais do mesmo grupo econômico.

"Com efeito, observa-se que apenas três empresas participaram da licitação, sendo que duas delas pertencem ao mesmo grupo econômico. Tal circunstância indica uma concentração atípica de concorrência, incompatível com o vulto econômico da contratação, cujo valor estimado anual ultrapassa R$ 48 milhões", diz trecho do parecer.