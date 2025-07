Por 12 votos a 8, Câmara aprova relatório e arquiva CEI do Fundo

O encerramento antecipado da CEI - aberta há pouco mais um mês - já era esperado ante a conclusão da Polícia Civil que também não viu provas que corroborassem com as acusações e admitiu a problemática gestão patrimonial do órgão.

O relatório da CEI, por sua vez, afirma que Damaris "confessou por várias vezes ter executado supostos crimes durante sua atuação no Fundo" e pede a remessa da documentação às autoridades policiais e ao próprio Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

Ao mesmo tempo, porém, requer o arquivamento do caso com relação às demais pessoas mencionadas pela ex-aliada do governo "uma vez que não foram produzidas provas, ou qualquer elemento material que corroborasse com a respectiva acusação".