Congresso lamentável...

O Congresso, infelizmente, não se emenda. Que além de improdutivo e se furtar a legislar temas importantes para Nação, acaba também ocupando desnecessariamente o tempo precioso da agenda do STF. Como desta insistência de estarrecer no qual desejam continuar utilizando os valores das emendas parlamentares sem transparência alguma.

Como se o contribuinte não merecesse ser informado sobre a utilização e destino dos mais de R$ 50 bilhões dessas emendas. Que em audiência pública, correta foi a manifestação do ministro do STF, Flávio Dino, no qual alerta que rigor fiscal é uma exigência constitucional. E pelo jeito o Parlamento, ao demonstrar desrespeitar a nossa Constituição, é porque, infelizmente, planejam utilizar esses bilionários recursos para suas orgias e de forma vil, como já estão sendo investigados muitos políticos pelo País...

Não tem outra explicação...