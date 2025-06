Homem mata esposa a facadas e alega ter agido por ciúme

Uma mulher de 49 anos foi vítima de feminicídio ao ser esfaqueada pelo companheiro, de 37, na noite deste sábado (28), na cidade de Pratânia, região de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru). O suspeito foi preso pela Polícia Militar e confessou que cometeu o crime porque ficou “cego” de ciúmes, conforme consta do boletim de ocorrência.

De acordo com o documento, a equipe da corporação foi acionada pelo Pronto-Socorro Municipal de São Manuel, para onde a mulher, com perfurações causadas por faca, foi encaminhada. Quando os agentes seguiam para a cidade, foram informados de que a vítima havia morrido. Com base nas características físicas e na localização do suspeito, os policiais se dirigiram a Pratânia e encontraram o homem em um posto de combustíveis próximo à saída do município, onde efetuaram a prisão.

Ainda segundo o BO, ele não sabia que a companheira havia morrido. Foi informado pelos PMs e relatou que, há algum tempo, o casal havia se separado, que pesava contra ele uma medida protetiva, mas que os dois haviam reatado recentemente. No entanto, em um ato de ciúmes, o agressor pegou uma faca e a matou, aponta o boletim. A arma usada no crime não foi encontrada, pois o suspeito a descartou em uma área de mata. Ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.