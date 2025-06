Homem é morto com dois tiros em via pública de Ibitinga

Um homem de 37 anos foi vítima de homicídio na madrugada deste domingo (29), ao ser executado com um tiro na cabeça e outro no pescoço, à queima-roupa, em uma rua da Vila Simões, em Ibitinga (a 90 quilômetros de Bauru). As informações foram obtidas no local com a Polícia Militar, pela página De Olho na Notícia.

Raphael de Paula Dias chegou a ser socorrido com sinais vitais até o Pronto-Socorro Municipal, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde. Um terceiro disparo foi efetuado, mas atingiu um automóvel estacionado regularmente em via pública. A motivação do crime e a identidade do autor ainda são investigadas pela Polícia Civil.