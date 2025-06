Morre motociclista que atropelou cavalo solto em bairro de Bauru

O motociclista Andrei Possidonio Semin, de 24 anos, morreu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base de Bauru em decorrência de ferimentos provocados por um acidente em Bauru. Ele atropelou um cavalo solto em via pública. De acordo com publicações no Instagram das páginas Acontecendo em Bauru e Vibe 360 Br, a ocorrência foi na noite da última sexta-feira (27), no Jardim Ivone.

Segundo o boletim de ocorrência, neste domingo (29), Andrei não resistiu a um traumatismo cranioencefálico. Não há informações sobre o local do sepultamento do rapaz e se o cavalo sobreviveu às lesões.

A lei

Conforme a Lei número 7.055/2018, amplamente divulgada pelo JCNET, equinos, bovinos, caprinos, suínos e ovinos não podem ser mantidos no perímetro urbano de Bauru, sob risco de o responsável ter de pagar multa e taxa (com acréscimo do IPCA) pelos serviços de remoção e registro do animal. Nesse caso, o responsável ainda teria de arcar com as diárias — limitadas a cinco dias — do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).