Mulher cai de viaduto e é resgatada com vida em Jaú

Uma mulher, cuja identidade e idade nã foram informadas, foi resgatada com vida após cair de um viaduto sobre a linha férrea na Jaú-Barra, próximo ao Condomínio Flamboyant, em Jaú (55 quilômetros de Bauru), segundo a página Tem Coisas que Só Aontecem em Jaú, no sábado (28), à noite.

De acordo com testemunhas, ela caminhava sobre a mureta, que divide as pistas, e caiu no vão da ponte, diretamente sobre a linha do trem.

O Samu foi acionado e, embora não tenha conseguido contato visual com a vítima em um primeiro momento, os socorristas conversaram com ela.