Mãe tranca bebê sem querer dentro de carro e PM resgata criança

A Polícia Militar (PM) resgatou uma criança que foi trancada sem querer pela mãe, junto com a chave, dentro do carro, na avenida Dom Lúcio, Praça Rubião Júnior, região central de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), neste sábado (28).

Muito nervosa, a mulher contou que havia trancado o carro com a chave dentro dele, juntamente com o filho, um bebê de 7 meses. Como estava muito calor, ela temia pela saúde do menino.

Diante da possibilidade de desidratação ou algo mais grave, os policiais utilizaram ferramentas improvisadas e conseguiram destravar a porta dianteira do lado esquerdo, sem danificar o carro, e a vítima foi resgatada, sem nenhum ferimento.