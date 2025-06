Bolão de Botucatu acerta a Quina de São João

R$ 19.245.000,00. Esse é o valor que será dividido pelos participantes de um bolão feito em Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru), cuja aposta está entre as vencedoras da Quina de São João 2025, um dos concursos mais aguardados do ano, por oferecer prêmios milionários e não acumular.

O sorteio, de número 6760, ocorreu neste sábado (28) e distribuiu a fortuna de R$ 250 milhões. No total, 13 apostas acertaram as cinco dezenas e vão dividir o prêmio histórico.

As apostas simples foram registradas em Belo Horizonte (MG), Dourados (MS), João Pessoa (PB), Glória do Goitá (PE), Recife (PE) e São Paulo (SP). Já os bolões ocorreram em Cariacica (ES), Goiânia (GO), Uberaba (MG), Nova Mutum (MT), Porto Alegre (RS), Botucatu (SP) e Penápolis (SP).