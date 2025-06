Falso advogado volta a atuar e é preso após extorquir ‘cliente’

Na última terça-feira (24), o fato se repetiu. Desta vez, porém, o pai do réu e o próprio foram até a delegacia para levantar detalhes sobre a eventual ordem de prisão, quando constataram tratar-se de mentira, além de estratégia para amedrontá-los e exigir mais dinheiro. No mesmo dia, pai e filho foram até o Fórum de Pirajuí com o objetivo de obter informações sobre o andamento do caso. Nesse meio-tempo, o falso advogado foi até a casa do avô do réu e lá exigiu R$ 720,00 para que o neto não fosse preso.

“Mostrou, inclusive, a fotografia do juiz, afirmando que teria uma audiência marcada na hora do almoço para evitar a expedição da ordem de prisão. Fui avisado e imediatamente saí em diligências. Encontrei o falso advogado na casa dele”, contou o delegado.

Preventiva

Inicialmente, o bacharel em Direito negou a extorsão. Disse que trabalhava para outra advogada da cidade, nomeada defensora do réu. “Depois de muitas provas apresentadas, ele acabou confessando o óbvio: que não possui OAB, que montou documentos judiciais e exigia o pagamento semanal. Fez tudo por dinheiro”, acrescenta.

O delegado o prendeu e, na audiência de custódia, o juiz decretou sua prisão preventiva.