Homem é preso em Bauru com 14 quilos de maconha e 1 de cocaína

Um homem de 34 anos foi preso, no início da noite deste sábado (28), com 14 quilos de maconha e um quilo de cocaína, além de pacote de eppendorfs vazios, no Núcleo Geisel, em Bauru.

O 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) chegou até o local por meio de denúncia anônima, segundo a qual haveria grande quantidade de drogas no endereço, consta em boletim de ocorrência (BO).

No local, viram um indivíduo na frente do imóvel. Questionado, ele confirmou ter entorpecentes e casa, onde autorizou a entrada dos policiais, informa o documento registrado no plantão da Polícia Civil. Logo no corretor do imóvel, uma bolsa com as drogas foi localizada.