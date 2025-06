Via chave Pix, PM chega a ladrão que agrediu vítima para roubar

Por meio da chave Pix e de características físicas, a Polícia Militar (PM) localizou, por volta das 12h deste sábado (28), o jovem apontado como autor de um roubo praticado na noite anterior, em Santa Cruz do Rio Pardo (a 90 quilômetros de Bauru).

A vítima relatou ter sido agredida e forçada a realizar uma transferência de R$ 400,00, além de entregar ao rapaz de 19 anos outros R$ 40,00 em dinheiro. Com base nas informações fornecidas, a equipe K9 do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) iniciou patrulhamento especializado com o auxílio de cães, informa a corporação.

Após diligências na cidade, os policiais localizaram e prenderam o indivíduo na residência de sua madrinha. Durante a abordagem, ele confessou o crime e alegou ter utilizado o dinheiro roubado para quitar dívidas pessoais, acrescentou o Baep.