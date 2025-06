Morre Anísio Mello Júnior, voz da abertura de 'Dragon Ball Z'

Anísio Mello Junior, cantor e produtor musical, morreu na última sexta-feira (27) aos 60 anos. Dublador da abertura brasileira dos animes "Dragon Ball" e "Dragon Ball Z", exibidos nos anos 1990 e 2000, marcou geração com sua voz.

A informação foi confirmada nas redes sociais pelo artista Diogo Miyahara, que faria um show com Anísio no próximo domingo (29), e pelo Anime Friends Festival, evento no qual se apresentaria, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

Segundo Miyahara, o cantor havia passado mal durante uma apresentação em Jundiaí na semana passada e estava em repouso e fazendo exames.