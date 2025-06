Cultura abre inscrições para de artesãos, culinarista e artista

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, abriu as inscrições do edital de chamamento público para o processo seletivo de artesãos, culinaristas e artistas plásticos interessados em participar da exposição e comercialização de seus produtos artesanais e artísticos em eventos da Secretaria de Cultura, conforme a necessidade da pasta.

Ao todo, serão disponibilizadas 100 vagas, sendo 50 destas destinadas a artesãos, 30 a culinaristas e outras 20 a artistas plásticos. As inscrições devem ser feitas até o dia 9 de julho, exclusivamente de forma online, com a inserção de todos os documentos exigidos no edital. O link do formulário de inscrições é o https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKPc3mCHuhGlp7B_ImBj8v320xHAqAiwIYURYDnr4fDI1CUQ/viewform?usp=header

O edital pode ser consultado em https://www2.bauru.sp.gov.br/cultura/editais.aspx, e a lista de classificação preliminar deve ser publicada no Diário Oficial do dia 17 de julho. Já a classificação final, após prazo de eventuais recursos, deve ser publicada no dia 29 de julho. Em caso de dúvidas ou para mais informações, os interessados podem entrar em contato no telefone e WhatsApp (14) 3235-9350, ou pelo e-mail acaocultural@bauru.sp.gov.br.