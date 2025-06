Exposição traz imagens de festas juninas pelo olhar modernista

Vai até segunda-feira (30), no Centro Cultural do Campus USP de Bauru, a exposição artística que traz ao público a representação pictórica das festas juninas pelos pintores modernistas brasileiros. O evento, com caráter artístico e cultural, é fruto de pesquisas sobre os modernistas que usaram as festas populares, em especial as "Festas Juninas", como inspiração para suas obras. Alberto da Veiga Guignard, Alfredo Volpi, Anita Malfatti, Cândido Portinari, Di Cavalcanti, Djanira da Motta e Silva e Tarsila do Amaral são os artistas destacados nessa exposição.

A mostra é composta por 9 painéis impressos com dados informativos, biográficos e artísticos das obras e seus autores. Fazem parte da concepção e organização da exposição, os servidores do Setor de Eventos/Centro Cultural do Campus USP de Bauru, Marcelo Cardoso Freitas Gonçalves, Lélis Camilo Cavalieri e Giane Tenório Quintela. O Centro Cultural do Campus USP de Bauru localiza-se na Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75. Informações: 14 3235-8394.