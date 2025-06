Café reduz risco de morte?

Pesquisadores da Universidade Tufts, nos Estados Unidos, descobriram que o café está associado a um risco menor de mortalidade - mas o benefício varia dependendo da quantidade de adoçantes e gordura saturada adicionados.

De acordo com a pesquisa, publicada na revista The Journal of Nutrition, o consumo de uma a duas xícaras de café por dia diminui as chances de morte por todas as causas, inclusive câncer e doenças cardiovasculares.

"Os benefícios do café para a saúde podem ser atribuídos aos seus compostos bioativos, mas nossos resultados sugerem que a adição de açúcar e gordura saturada pode reduzir os benefícios em termos de mortalidade", afirma Fang Fang Zhang, autora sênior do estudo.