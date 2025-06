Barulho de chuva pode ajudar a cair no sono

"Um kiwi com casca fornece cerca de 50% mais fibras, 32% mais folato e 34% mais vitamina E do que um kiwi descascado", explicou ao El Tiempo a nutricionista María de los Ángeles García, afirmando que a casca tem até mais benefícios do que a polpa para ajudar a saúde digestiva e promover a regularidade intestinal: "Consumir um kiwi com casca tem três vezes mais atividade antioxidante do que comer apenas a polpa", ressalta.

Para consumir o kiwi com casca e tudo, é importante lavar bem a fruta por fora, para garantir que ela esteja limpa e livre de impurezas.

"A melhor maneira de comer kiwi é não retirando a casca. Lave-os em água corrente. Você pode esfregá-los com uma escova macia para vegetais ou um pano limpo", indicou a nutricionista.