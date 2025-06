Vida sexual ativa melhora capacidade cognitiva

Manter uma vida sexual ativa depois dos 60 anos faz bem à cabeça. De acordo com um estudo realizado por pesquisadores do Hope College em Michigan, nos Estados Unidos, homens e mulheres com idades entre 62 e 74 anos que tenham uma vida sexual "muito prazerosa e satisfatória" obtêm melhores resultados de saúde cognitiva do que aqueles que revelaram não ter uma rotina sexual.

Segundo os cientistas, os resultados podem se dever aos benefícios do sexo no alívio do estresse e na liberação do hormônio do prazer, a dopamina.

O estudo envolveu 1.683 pessoas, e os escores cognitivos foram uma avaliação combinada de seis áreas principais, incluindo memória de trabalho, atenção e habilidades visuais e espaciais. Entre pessoas mais velhas (de 75 a 90 anos), o resultado foi ainda melhor. Segundo o estudo, a relação sexual nessa idade não precisa ser boa, mas precisa ter frequência - pelo menos uma vez por semana.