Novas regras para medir a pressão

"Se alguém tem uma pressão 10 por 6, que é um pouco inferior à média, mas está saudável e sem nenhum sintoma, como sonolência, mal-estar, então, aí é a pressão normal daquele indivíduo", avalia.

'Tendência de seguirmos as diretrizes'

Nova categoria introduzida nas regras, a pressão elevada é definida oficialmente como uma pressão arterial sistólica entre 120 e 139 mmHg ou diastólica a entre 70 e 89 mmHg. Já a hipertensão arterial permanece como uma pressão sistólica igual ou acima de 140 mmHg ou diastólica igual ou superior a 90 mmHg.

No Brasil, as regras vigentes foram elaboradas em 2020 e ainda definem uma pressão de 12 por 7 como “normal”. No entanto, as normas devem mudar este ano com a publicação de novas diretrizes pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), que devem seguir o estipulado na Europa,