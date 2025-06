Carta aberta à Secretaria Municipal de Cultura de Bauru

Diante disso, propomos:

1. Lançamento da PNAB 2 com planejamento participativo;

2. Editais com ampla escuta pública, cronograma adequado e divulgado;

3. Aplicação e fiscalização das cotas raciais nos processos seletivos com bancas de heteroidentificação;

4. Democratização do acesso a espaços públicos culturais com calendários de reserva acessíveis para a população, redução imediata da taxa de reserva do teatro municipal e isenção de taxas para artistas locais com previsão de reserva no calendário;

5. Transparência total na gestão do Fundo Municipal de Cultura;

6. Planejamento semestral e anual das ações da secretaria de cultura compartilhado com a população;

7. Cronograma de ações da comissão organizadora da 13 Semana Municipal de Hip-Hop de Bauru;

8. Reforma do Sambódromo;

9. Aplicação das propostas feitas na última Conferência Municipal de Cultura;

Esta carta é entregue formalmente nesta data e divulgada amplamente à sociedade, à imprensa e aos órgãos de controle social e institucional. Não aceitaremos o apagamento de nossas vozes nem a naturalização do descaso com a cultura popular, periférica e diversa.