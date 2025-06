A denúncia efetuada pela ex-assessora relativamente às doações, conforme já foi publicada no JCNET, assim como o assunto relacionado com os materiais escolares... são de cair o queixo. Vamos acompanhar se os vereadores que estão sob o controle da prefeita irão ou não ir a fundo para constatar a veracidade dos fatos.

Será que os mesmos ainda não se deram conta das manobras da prefeita, será que ainda não perceberam que na campanha eleitoral no que concerne à construção do Hospital Municipal que deram milhares e milhares de votos para a prefeita foi uma tremenda falácia.

Do ponto de vista político bauruense, o que se observa é a ineficácia desses vereadores que, na minha humilde opinião, estão empurrando com a barriga as suas obrigações quando na campanha eleitoral foram muito discretos no sentido de deixar Bauru com muita moral no Estado de São Paulo. Simplesmente estão deixando a nossa querida cidade em um patamar de desmoralização e desconforto social.