Karatecas de Botucatu conquistam 19 medalhas no Circuito ACAK 202

No último domingo, 22 de junho, alunos do Projeto Bethel participaram da 5ª etapa do Circuito ACAK 2025 (Associação Cooperativa das Academias de Karatê), realizado na cidade de Monte Mor (SP). O torneio contou com a participação de 312 atletas, 35 associações e 28 cidades.

Os karatecas que representaram Botucatu conquistaram 19 medalhas, sendo 11 de ouro, 3 de prata e 5 de bronze, ficando com a 5º colocação na classificação geral da competição entre as 35 associações participantes. Os medalhistas foram: