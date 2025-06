'Mestre Pinóquio' representa Botucatu em disputa mundial

O botucatuense Mário Sérgio Tavella Romanholi, de 40 anos, mais conhecido como Mestre Pinóquio, representará a cidade de Botucatu no Campeonato Mundial de Capoeira neste sábado, 28 de junho, em Brasília/DF. Competindo na categoria PCD (pessoas com deficiência visual), o capoeirista levará o nome de Botucatu para o evento, que será transmitido pela ComBrasil TV e pelo canal Volta ao Mundo Bambas no YouTube, com participação de grandes nomes das artes marciais.

Com 28 anos de dedicação à capoeira, Mestre Pinóquio comanda desde 2013 a tradicional roda do projeto Arte de Rua e ministra aulas no Espaço Shaolin e na Associação Atlética Ferroviária de Botucatu. Sua trajetória internacional inclui apresentações em diversos países, como Turquia, Rússia e Austrália, difundindo o esporte.

"Represento Botucatu com orgulho, mesmo sem patrocínio. Quero mostrar que nossa cidade tem talentos que podem brilhar no mundo todo", afirma o mestre, que vê no campeonato uma chance de valorizar ainda mais a capoeira e suas raízes culturais.