Copa Pederneiras começa nesta segunda com campanha inédita

A Prefeitura de Pederneiras, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, anuncia o início da Copa Pederneiras de Futsal Infantil 2025, que terá início no dia 30 de junho com a participação de mais de 200 atletas das categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15.

Os jogos acontecerão nos ginásios Antônio Florêncio Pereira (Panelão) e Antônio de Conti, com a presença de 22 equipes distribuídas entre as três categorias, sendo seis no Sub-11, sete no Sub-13 e nove no Sub-15. As finais estão previstas para setembro e contarão com premiações para campeões, vice-campeões, artilheiros e melhores defesas de cada categoria.

CAMPANHA “RESPEITO DENTRO E FORA DE CAMPO!”