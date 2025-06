Marina Fucano, de Iacanga, participa do reality show culinário

A influenciadora de culinária Marina Fucano, de Iacanga, foi selecionada para participar do reality "Chef de Alto Nível", da TV Globo. Ela está entre os 24 participantes escolhidos entre mais de 15 mil inscritos. O programa estreia no dia 15 de julho, após a novela Vale Tudo, com apresentação de Ana Maria Braga e mentoria dos chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto. Aos 33 anos, ela ficou conhecida nas redes sociais por compartilhar receitas e técnicas de churrasco.

Nas plataformas digitais, ela soma quase 1 milhão de seguidores e mais de 100 milhões de visualizações. Formada em Farmácia, Marina trabalhou em drogarias e na indústria farmacêutica antes de trocar o jaleco pelo avental. A paixão pela culinária vem de casa: aprendeu o amor pela brasa com o pai e herdou das avós o gosto pela comida afetiva.

Durante a pandemia, ela começou a gravar vídeos de receitas e dicas de cozinha, que rapidamente viralizaram. Sua cozinha carrega essa mistura de amor, sabor e simplicidade, com foco na qualidade dos ingredientes e uma comunicação leve, que conquistou o público.

Desafio