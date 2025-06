Estado e União entregam 806 casas em Marília

Marília - O Ministério das Cidades entregou, nesta sexta-feira (27), 806 novas moradias do Residencial Vida Nova Paraíso, viabilizado por meio do Minha Casa, Minha Vida, com subsídio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O Secretário Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Augusto Rabelo, participou da cerimônia.

O modelo de financiamento, em até 420 meses, feito junto à Caixa Econômica Federal, oferece taxas de juros mais baixas do que as praticadas pelo mercado. E com desconto de até R$ 55 mil do Minha Casa, Minha Vida.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também participou do ato. Em 314 moradias, o investimento estadual foi de R$ 3,1 milhões em subsídio, por meio do "Casa Paulista".