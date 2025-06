Idoso de 73 anos morre durante incêndio em residência de Botucatu

Um homem de 73 anos foi encontrado morto, na noite deste sábado (28), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), depois que a residência onde morava pegou fogo. Uma senhora conseguiu sair da casa a tempo, sem sofrer ferimentos.

A Defesa Civil de Botucatu informou que foi acionada pelo Corpo de Bombeiros para prestar apoio em uma ocorrência de incêndio em residência na rua Narciso Pavan, bairro Rubião Júnior, distrito de Botucatu.

Um idoso de 73 anos foi encontrado já sem vida no interior do imóvel. No momento do ocorrido, uma senhora, que também estava na residência, conseguiu sair a tempo, sem ferimentos. Ela está recebendo o devido acolhimento e acompanhamento da equipe da Assistência Social do município.