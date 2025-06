Botucatu terá 'Canil de Portas Abertas' neste domingo

Os interessados em adotar um cão ou gato devem levar uma guia (para cães) ou caixa de transporte (para gatos). Além de estarem munidos de documento com foto e comprovante de endereço.

No dia será realizado um questionário pré-adoção para que o interessado seja redirecionado ao animal que mais se enquadre em seu perfil.

Os adotantes receberão um material de apoio para adoção responsável, elaborado pela equipe técnica do CAAB. Com informações relevantes sobre guarda responsável, cuidados importantes com o novo pet e orientações acerca do período de adaptação ao novo lar.