Centro de Convivência do Idoso será reinaugurado em Itapuí

A Prefeitua de Itapuí reinaugura neste domingo (29), a partir das 10h, o Centro de Convivência do Idoso (CCI) "Dona Joana", localizado na avenida Jorge Chammas, 338, que dá acesso à Prainha Municipal, em Itapuí ((50 quilôemtros de Bauru).

Remodelado,, o novo espaço resgatará e ampliará as atividades do espaço do CCI, o primeiro inaugurado na Região Administrativa de Bauru, composta por 39 municípios, no dia 27 de junho de 2015, na gestão do então prefeito, José Eduardo Amantini.

"Além de resgatar a história e as atividades que ficaram desativadas ao longo dos últimos 8 anos, vamos ampliar e atualizar os projetos de acordo as necessidades das pessoas com mais de 60 anos de Itapuí, que cresce cada vez mais aqui e em todo o Brasil", ressalta a prefeita de Itapuí, Maria Clélia Viaro Pichelli, (PSD).