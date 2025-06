STEXP reúne empresários e traz Paulo Guedes a Bauru

Empresários e investidores de Bauru e região se reuniram neste sábado (28), no Alameda Hall para acompanhar o Solar Tecno Experience, evento que trouxe debates sobre os desafios econômicos do país.

O destaque da programação foi a presença do ex-ministro da Economia Paulo Guedes, que falou sobre reforma tributária, inflação, juros e caminhos para o Brasil crescer. Quem também participou foi Alexandre Baldy, ex-secretário de Transportes de São Paulo, que trouxe experiências sobre gestão pública e investimentos.

O público acompanhou de perto as falas, que misturaram análises do cenário atual com dicas para quem toca negócios e busca segurança para investir.