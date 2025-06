Seminário da Juventude Indígena fortalece articulação em Avaí

Até segunda-feira (30), a Terra Indígena Araribá - Aldeia Tereguá, no município de Avaí (40 quilômetros de Bauru), sedia a 2ª etapa do ciclo de Seminários da Política Nacional e Acesso à Justiça para a Juventude Indígena, promovido pelo Ministério dos Povos Indígenas. Com o tema “A Voz da Juventude Indígena”, o evento tem como objetivo criar um espaço de consulta, escuta ativa e construção coletiva de políticas públicas voltadas à juventude indígena de todas as regiões do Brasil.

A etapa Sudeste reúne jovens indígenas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, fortalecendo o protagonismo das novas gerações na defesa dos territórios, da cultura e dos direitos originários.

A abertura do seminário, na sexta (27), foi marcada por um canto tradicional de boas-vindas e fortalecimento espiritual, conduzido por lideranças indígenas, em um momento de grande força simbólica e ancestral.