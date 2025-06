Paulinho salva de novo e Palmeiras bate Botafogo na prorrogação

Botafogo começou melhor na prorrogação, mas Paulinho chamou a responsabilidade e abriu o marcador. O Alvinegro começou no ataque, forçando as jogadas, especialmente pelos lados do campo, mas dando pouco trabalho para Weverton. Do outro lado, o camisa 10 do Palmeiras chamou o jogo e, em bela jogada individual, abriu o placar na Filadélfia. Com controle de carga, ele saiu logo depois.

O Alvinegro foi para o tudo ou nada, mas o Palmeiras se segurou com um a menos e está nas quartas. Os cariocas se lançaram ao ataque em busca do gol de empate, encurralaram o adversário em seu campo de defesa e levaram muito perigo. O time paulista, porém, conseguiu segurar a baliza zerada e avançou no Mundial, mesmo após o capitão Gustavo Gómez ser expulso por segundo amarelo.

Gol e Lances importantes