Bauru: Banda Sinfônica faz Concerto de Inverno no Sagrado Coração

O maestro Devanildo Balmant destaca o caráter didático da apresentação. "Cada peça será precedida de uma breve explicação, para contextualizar o público. Isso ajuda a ampliar a escuta e a compreensão musical", afirma. Balmant também contou que algumas escolhas do programa foram inspiradas por sugestões dos próprios alunos da banda, como o arranjo de Abba on Broadway, motivado pela trilha do filme Mamma Mia!.

Para a noite especial, a Banda Sinfônica preparou um programa variado que une música erudita e popular. O repertório inclui obras de compositores como Gustav Holst, Rossano Galante e Carl Wittrock, além do tema do consagrado filme Indiana Jones, e sucessos das bandas Queen e Abba. A música brasileira também marca presença com peças de Luiz Gonzaga e Dominguinhos.

A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Bauru, será palco do Concerto de Inverno da Banda Sinfônica Municipal na próxima quarta (2), às 20h. A apresentação será realizada a convite do Projeto Cultura do Coração, que há nove anos promove eventos musicais gratuitos abertos à comunidade. A entrada é franca, mas a organização pede a doação de um litro de leite integral, destinado a ações sociais da paróquia.

Serão 63 músicos no palco, incluindo todos os naipes da banda sinfônica - madeiras, metais e percussão -, além de um reforço do naipe de cellos (grupo de instrumentos de violoncelo). A sonoridade diversificada permitirá ao público experimentar a potência e a sutileza dos arranjos tocando em conjunto e separadamente. O concerto terá duração aproximada de 1h15. A maestrina Sonia Berriel, coordenadora do projeto Cultura do Coração, ressalta que o evento tem o objetivo de agradar "gregos e troianos".

"Esse repertório bastante eclético e variado vai agradar a todas as vertentes e gostos musicais", diz. Ela destaca também a importância do espaço religioso como cenário para a arte. "A igreja foi projetada com cuidado acústico pelo arquiteto Jurandyr Bueno, o que favorece muito a experiência sonora". A apresentação marca a primeira edição oficial do Concerto de Inverno promovido na paróquia. Segundo Balmant, a parceria entre a Banda Sinfônica e o projeto já tem alguns anos, mas esta é a primeira vez que a proposta ganha esse formato específico.

O evento conta com apoio do pároco Rodrigo Sena e do diácono José Rafael Mazzoni, que desde o início incentivam o uso do espaço para atividades culturais.