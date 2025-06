Dora Móveis: experiência na locação e venda de tendas e móveis

Com mais de duas décadas de atuação, a Dora Móveis se tornou referência na locação e venda de tendas e mobiliário para eventos em Bauru e cidades vizinhas. A empresa atende desde aniversários realizados no quintal de casa até grandes shows e festas, com agilidade, estrutura própria e atendimento personalizado.

Fundada inicialmente como uma serralheria, a Dora Móveis evoluiu com o tempo. A produção de cadeiras em maior escala abriu caminho para o serviço de locação, que hoje representa o principal ramo da empresa. "Mais de 90% dos nossos itens são produzidos por nós mesmos", explica Amanda Aparecida Ferreira Silva, representante da marca. Esse modelo permite adaptar móveis conforme a necessidade de cada cliente, o que garante versatilidade e diferencia a empresa no mercado.

No portfólio estão tendas de vários tamanhos, cadeiras, mesas, bistrôs, aparadores, decks de madeira e até palcos para shows. Os itens são utilizados em eventos de todos os portes - de festas juninas a casamentos, de reuniões corporativas a eventos públicos. A empresa atende as prefeituras de Lins e Bauru, além de universidades e diversos produtores de eventos.

A logística é um dos pontos fortes. A equipe se organiza para realizar a montagem no dia anterior ao evento ou até mesmo no mesmo dia, conforme a demanda. A desmontagem é feita logo após o fim da programação. "Somos os primeiros a chegar e os últimos a sair", resume Amanda.

O atendimento é feito por WhatsApp e também de forma presencial, na sede da empresa, onde os clientes recebem orientação sobre a quantidade e o tipo de material mais adequado para cada ocasião. "Muitos já chegam com o planejamento pronto, mas sempre ajudamos a ajustar os detalhes", conta Amanda.

Além da estrutura funcional, a empresa oferece recursos decorativos, como letras iluminadas personalizadas com iniciais ou nomes de aniversariantes, casais e marcas. Em casos de urgência durante o evento, a equipe mantém um canal direto para suporte rápido.

Com atuação em um raio de até 200 quilômetros de Bauru, a Dora Móveis alia experiência, atendimento próximo e capacidade de produção própria. A combinação desses fatores sustenta a confiança conquistada ao longo de mais de duas décadas.

SERVIÇO

A Dora Móveis - Aluguel e Vendas de Tendas e Móveis está localizada na rua Rio Branco, número 3-79, em Bauru. O atendimento é feito presencialmente no local ou pelo WhatsApp, no número (14) 98824-3953.