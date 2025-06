Banheiro prime da Boss leva sofisticação a eventos de alto padrão

Conforto, sofisticação e praticidade são atributos cada vez mais valorizados na organização de eventos. Atenta a essa demanda, a Boss Bauru Soluções Ambientais vem se destacando no mercado com a proposta de oferecer banheiros químicos premium, com estrutura individual, ar-condicionado e acabamento refinado, ideais para casamentos, eventos corporativos e ocasiões que exigem atenção aos detalhes.

Batizado de Boss Prime, o modelo é voltado a organizadores que desejam proporcionar uma experiência superior aos convidados. Segundo Fernando Alves Seabra, proprietário da empresa, a diferença começa na aparência. "Ele lembra um banheiro de alto padrão, com divisórias individuais, pia, espelho, sabonete líquido, secador de mãos, climatização e aromatização interna", detalha.

Ao contrário dos containers coletivos, o Boss Prime oferece cabines totalmente independentes. Isso garante mais privacidade e evita o compartilhamento de lavatórios, fator que reforça o cuidado com a higiene e a exclusividade. "A pessoa entra, usa o banheiro, lava as mãos e sai sem contato com outras pessoas, como faria em casa", explica Seabra.