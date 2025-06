Cultura realiza Mostra Interna de Dança neste sábado

A Prefeitura de Bauru, por meio da Divisão de Ensino às Artes (DEA) da Secretaria de Cultura, realiza neste sábado (28) e domingo (29) a XIII Mostra Interna de Dança, no Teatro Municipal ‘Celina Lourdes Alves Neves’. As apresentações, nos dois dias, começam às 19h. A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser retirados no sábado e no domingo a partir das 18h, no Teatro Municipal.

A Mostra Interna de Dança tem como finalidade estimular o processo de criação própria dos alunos/bailarinos, através da construção coreográfica, baseados nos conhecimentos obtidos em sua trajetória de dança, experiências corporais diversas, bem como o autoconhecimento e exploração de suas possibilidades artísticas.

Ao todo são 31 coreografias, divididas entre os dois dias de apresentação. São solos, duos, trios e grupos, todas criações dos alunos dos cursos de Dança da DEA, sob orientação das professoras da Secretaria de Cultura, que trabalham durante todo o ano com os alunos.