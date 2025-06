Bauru recebe Campeonato Paulista de Base neste sábado

Bauru recebe neste sábado (28), a partir das 9h, a 2.ª etapa do Campeonato Paulista de Base de Hóquei Sobre Patins, no ginásio Raduan Trabulsi Filho, na Vila Santa Luzia. A entrada é gratuita. A equipe do Atlético Hóquei Bauru disputará as categorias Sub-10, Sub-12 A, Sub-12 B, Sub-12 Feminino e Sub-14, enfrentando as tradicionais equipes do Mogiana Hóquei Clube e Sertãozinho Hóquei Clube.

No primeiro turno, os bauruenses conquistaram quatro vitórias em cinco jogos. A equipe conta com o apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel), e da Wise Madness. Em 2025, o Atlético Hóquei Bauru já conquistou a Copa Sudeste na categoria Sub-12, e pode se tornar campeão em mais algumas categorias já nesta etapa de Bauru. Após esta etapa do Paulista, a equipe disputará mais dois torneios nacionais na categoria Sub-12, a Supercopa dos Campeões e o Campeonato Brasileiro de Bases, que serão disputados em Teresópolis/RJ, no final do mês de julho.

Buscando o crescimento e fortalecimento do esporte no município, duas jogadoras da seleção brasileira feminina de Hóquei estarão presentes neste domingo (29). Marlena Rubio, jogadora espanhola que joga na OK Liga da Espanha, o mais competitivo campeonato do mundo, e Brígida Maia, goleira da Casa de Portugal de Petrópolis, várias vezes campeã brasileira. Elas farão uma clínica para desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas e práticas do hóquei para as crianças da Escolinha do Atlético Hóquei Bauru.