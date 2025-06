Estupidez ilimitada

Prezados leitores, enjoa-me o estômago, atordoa meus pensamentos, fere minha alma e deprime meu espírito quando me deparo com notícias dessas guerras insanas entre Rússia e Ucrânia, Irã e Israel, com a intromissão dos EUA. Banaliza-se a vida em troca de poderes, interesses políticos e egos deslumbrados com requintes de megalomania.

Ignora-se a humanidade, o sofrimento das pessoas, o caos causado por um bombardeio... O ser humano passa a ser apenas um dejeto descartável e desconsiderado em seus valores... O que se vê é uma repugnante disputa de vitórias na guerra, como se fosse um jogo, uma diversão... Os chefes de estado reivindicam para si o êxito de um alvo atingido ou de uma matança maior de pessoas... São de uma monstruosidade sem tamanho essas ações que servem para inflar o ego de um governo, em detrimento das mortes e destruição que causam.

Como eu disse, a vida está banalizada, o amor dá lugar ao ódio e a máxima maior de Cristo - "Amai-vos uns aos outros" - está definitivamente esquecida. As guerras são, enfim, um óbice maior ao amor e à fraternidade entre os homens.