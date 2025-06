Motociclista morre em acidente na Bauru-Ipaussu, em Paulistânia

Paulistânia - Um motociclista morreu, no fim da tarde desta sexta-feira (27), em um grave acidente ocorrido na altura do quilômetro 282 da rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, em Paulistânia (48 quilômetros de Bauru). Até a publicação desta reportagem, a identidade dele não havia sido informada pela polícia.

De acordo com informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), por razões a serem esclarecidas, por volta das 17h45, uma carreta atingiu a traseira da moto Honda CG Titan conduzida pela vítima no sentido Bauru-Ipaussu.

Com o impacto, segundo registro da Artesp, o motociclista foi projetado por cerca de 48 metros do ponto da colisão e a moto foi arremessada no canteiro central. Ele não resistiu e teve o óbito constatado no local pela unidade de resgate da concessionária.