Polícia Civil inaugura 'Sala do Agro' com foco nos crimes rurais

Itatinga - Foi inaugurada na tarde desta quinta-feira (26), na Delegacia de Polícia de Itatinga (120 quilômetros de Bauru), a chamada "Sala do Agro", um espaço para atendimento dos agricultores e moradores da área rural do município.

A solenidade teve como anfitrião o delegado titular de Itatinga, Antenor de Jesus Zeque, que destacou a relevância da estrutura. "A instalação da Sala do Agro representa mais dignidade no atendimento aos produtores e intensifica a repressão aos crimes ocorridos na zona rural do município", declarou.

O evento contou com a presença do deputado estadual Capitão Telhada, que elogiou o trabalho da Polícia Civil de Itatinga na defesa do homem do campo, e do prefeito Paulo Roque, que destacou a parceria com as forças de segurança e reafirmou compromisso de continuar apoiando ações de proteção no campo.