Banda 'Os Últimos Escolhidos do Futebol' realiza último show

A banda bauruense "Os Últimos Escolhidos do Futebol" realiza neste sábado (28), às 17h, seu show de despedida no Parque Vitória Régia, em Bauru. Criada em 2019 por João Albino, Léo Pacheco, Paulo Nunes, Pedro Nunes e Sinuhe LP, a banda conta com dois EP´s lançados de maneira independente e disponíveis nas plataformas digitais. O primeiro álbum, intitulado "Os Últimos Escolhidos do Futebol" foi lançado em 2020, já "O Catálogo de Clichês" chegou ao público em 2023. Recentemente lançou o single "Voltamos (A Última)".

Ao longo de sua trajetória, "Os Últimos" integraram importantes programações como a Virada SP Online, se apresentaram em diversos espaços de Bauru, como o Teatro Municipal, Sarau Sem Lei, Une Bar, Jack Music Pub e Espaço Protótipo, além de gravarem uma série de clipes e live sessions no Retiro dos Patos (Macatuba), ação que deu origem ao "Sítio Session", disponível no YouTube.

O show de despedida conta com repertório composto pelas 17 canções autorais da banda, é um convite à celebração de toda trajetória trilhada até aqui (e também - quem sabe - um até breve!)