Receita doa celulares a projeto; outros bens seguem pendentes

A documentação de órgãos de controle em torno das doações dos celulares indica que a própria Secretaria de Assistência Social (antiga pasta de Bem Estar Social) possui a relação dos beneficiados e chegou a informá-la ao Ministério Público. Foram duas doações, cada uma com 200 celulares.

"A Secretaria Municipal do Bem-Estar Social indicou os beneficiados com os 200 aparelhos de telefone celular e em decorrência do termo celebrado", afirma trecho do expediente, a cujo conteúdo o JC teve acesso.

Posteriormente, "no dia 3 de dezembro de 2021 foi celebrado novo termo de parceria, para destinação de mais 200 aparelhos de telefone celular, com mesmo regramento do primeiro", acrescenta.