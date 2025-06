A volta ao trabalho com 74 anos

Estava no supermercado. De repente, encontro com meu vizinho. Um senhor, muito simpático, olhos expressivos. Tempo atrás, compartilhou experiência de lutar com a esposa, e mãe de seus filhos, contra o câncer dela.

Narrou-me, nos encontros eventuais nas ruas do condomínio, que atuou no setor de combustíveis, viajava muito a trabalho e, com a esposa, em idade já madura, optou por conhecer diversos lugares do mundo.

Eis que, nesse inesperado encontro no supermercado, me narra o simpático vizinho que, aos 74 anos, foi contratado por uma empresa de Americana e que iria voltar não só a trabalhar, mas a viajar. Estava empolgadíssimo!