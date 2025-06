As quatro estações

Primavera, verão, outono, inverno são quatro estações que nos ensinam com silêncio sobre alegria, extremos, cores, expansão, recolhimento.

Tive dificuldade em escrever esta semana, iniciei com um tema, mas depois do ataque à igreja de Damasco e os bombardeios, estava quase desistindo, pensando em quantas pessoas pagam com seu sangue a ignorância, e me fugiam as palavras, pareciam desordenadas, sem sentido, e depois, com a morte da Juliana, uma jovem cheia de vida que ficou quatro dias à espera de socorro, fui movida por uma tristeza que não me anestesiou, então pensei em escrever por eles, por estas dores humanitárias.

Que mundo estamos vivendo, até onde iremos aguentar a maldade e o egoísmo, sendo levados como coabitantes estagnados.