Ladrão invade clínica em Bauru e prejuízo passa de R$ 26 mil

Uma clínica odontológica de Bauru, localizada na Vila Mesquita, região do Jardim Estoril, foi invadida na madrugada desta segunda-feira (28). O furto causou um prejuízo estimado pelos proprietários em mais de R$ 26 mil, segundo o boletim de ocorrência (BO).

De acordo com o registro policial, quem entrou no estabelecimento levou praticamente tudo o que conseguiu carregar. Ainda não se sabe o número exato de envolvidos no crime. Entre os itens furtados estão um televisor, um celular, um notebook, uma máquina de cartão, diversas pastas, enxaguantes bucais, escovas de dentes, uma câmera fotográfica Canon, uma lente macro 100mm da mesma marca e uma caixa metálica Golden Cast.

O caso será investigado pela Polícia Civil.