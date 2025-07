Operação apreende R$ 1 milhão, armas e veículos de luxo em Bauru

Nesta terça-feira (29), a Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), deflagraram a Operação Navalha com objetivo de desarticular organização criminosa que atua na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.

Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e 13 buscas domiciliares nas cidades de Bauru, Ribeirão Preto, Araraquara, Agudos e Jardinópolis. A ação tem por objetivo reprimir a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e resultou na prisão dos líderes da organização criminosa investigada.

Durante as buscas, foram apreendidos aproximadamente R$ 1 milhão em espécie, parte deste montante em moeda estrangeira, diversas armas de fogo, veículos de luxo, joias, documentos, aparelhos de telefone celular e computadores.