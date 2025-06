Líder do governo e Estela discutem a CEI no Café com Política

Em formato diferente, o Café com Política desta sexta-feira (27) vai receber o líder do governo na Câmara, Sandro Bussola (MDB), e a vereadora de oposição Estela Almagro (PT), para uma discussão aberta sobre a CEI do Fundo Social e outros temas relacionados à administração municipal.

Assunto é o que não falta. Além da CEI, que deve entregar relatório final nesta sexta, há também outros temas na ordem do dia – a exemplo da recente anulação da licitação do Plano de Saúde, a questão em torno da concessão do esgoto, a conclusão da ETE Vargem Limpa e outros temas.

O Café com Política é uma parceria entre o JC e a 96FM e vai ao ar toda sexta-feira às 7h30. O programa poder acompanhado pelo rádio, em 96.9 FM, e também pelas redes sociais do JCNET.